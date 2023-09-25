Умер народный депутат из группы "Доверие" Андрей Иванчук

Сегодня ночью скончался нардеп нескольких созывов, член депутатской группы "Доверие" Андрей Иванчук.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава ВР Руслан Стефанчук.

"Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины, депутат 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью", — отметил Стефанчук.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Ирина Билык отреагировала на смерть матери своего близкого друга, музыканта Андрея "Кузьмы" Скрябина, Ольги Кузьменко, умершей 23 сентября.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.