Умер народный депутат из группы "Доверие" Андрей Иванчук

Детали смерти пока неизвестны.
Сегодня ночью скончался нардеп нескольких созывов, член депутатской группы "Доверие" Андрей Иванчук.
Об этом сообщил в Фейсбуке глава ВР Руслан Стефанчук.
"Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины, депутат 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью", — отметил Стефанчук.
Ранее мы сообщали, что украинская певица Ирина Билык отреагировала на смерть матери своего близкого друга, музыканта Андрея "Кузьмы" Скрябина, Ольги Кузьменко, умершей 23 сентября.
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