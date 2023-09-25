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Умер народный депутат из группы "Доверие" Андрей Иванчук

Умер народный депутат из группы "Доверие" Андрей Иванчук

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
807
Время на прочтение
1 мин
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Умер народный депутат из группы "Доверие" Андрей Иванчук

Депутат из группы "Доверие" Андрей Иванчук

Детали смерти пока неизвестны.

Сегодня ночью скончался нардеп нескольких созывов, член депутатской группы "Доверие" Андрей Иванчук.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава ВР Руслан Стефанчук.

"Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины, депутат 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью", — отметил Стефанчук.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Ирина Билык отреагировала на смерть матери своего близкого друга, музыканта Андрея "Кузьмы" Скрябина, Ольги Кузьменко, умершей 23 сентября.

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Дата публикации
Просмотры
807
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