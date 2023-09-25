ВОЗ предупреждает о возвращении холеры: 143 тысячи смертей ежегодно

В последние несколько лет наблюдалось снижение заболеваемости, однако в 2023 году все изменилось. ВОЗ ежегодно мониторит данные о заболеваемости, но количество вспышек холеры в этом году вызывает тревогу.

Об этом пишет Радио Свобода.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 24 сентября обнародовала обновленные данные, согласно которым количество случаев заболевания холерой во всем мире за последний год возросло более чем вдвое.

По данным ВОЗ, в 2022 году было зарегистрировано около 470 000 случаев заболевания, что значительно больше по сравнению с 220 000 случаями в прошлом году.

Однако эксперты ВОЗ заявили, что информации о ситуации все еще недостаточно, и по предварительной оценке, организация прогнозирует от 1,3 до 4 миллионов заболеваний и до 143 000 смертей ежегодно.

По данным ВОЗ, Афганистан, Камерун, Демократическая Республика Конго, Малави, Нигерия, Сомали и Сирия особенно пострадали через год из-за вспышек холеры на своих территориях.

Холера — острая диарейная инфекция, вызванная бактерией Vibrio cholerae. Согласно данным исследователей, ежегодно в мире холерой болеют от 1,3 до 4 миллионов человек, из них 21 — 143 тысяч случаев со смертельным исходом.

Как передается

Холеру вызывает употребление пищи или воды, зараженных холерными бактериями. Как правило, бактерии поступают вместе с фекалиями зараженного человека и быстро распространяются в районах с плохими санитарными условиями или недостаточной очисткой сточных вод.

Если вовремя не приступить к лечению заболевания, только через несколько часов холера может убить человека. Впрочем, у большинства зараженных болезнь протекает в легкой форме, осложнения возникают примерно у одного из десяти.

Симптомы холеры

У большинства инфицированных людей не развивается никаких симптомов. Если они возникают, то в основном легкие или умеренные. В меньшинстве все же может развиться острая водянистая диарея, которая приведет к сильному обезвоживанию.

Профилактика холеры

Ученые считают, что наиболее эффективной профилактикой заболевания является вакцинация. Однако при недостаточном количестве вакцин следует выполнять другие важные рекомендации:

чаще мыть руки

дезинфицировать воду

избегать не приготовленного или сырого мяса и морепродуктов

хорошо мыть или термически обрабатывать овощи и фрукты

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