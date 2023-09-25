ВООЗ попереджає про повернення холери: 143 тисячі смертей щорічно

В останні кілька років спостерігалося зниження захворюваності, проте 2023 року все змінилося. ВООЗ щорічно моніторить дані про захворюваність та кількість спалахів холери цього року викликає тривогу.

Про це пише Радіо Свобода.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 24 вересня оприлюднила оновлені дані, згідно з якими кількість випадків захворювання на холеру в усьому світі за останній рік зросла більш ніж удвічі.

За даними ВООЗ, 2022 року було зареєстровано близько 470 000 випадків захворювання, що значно більше порівняно з 220 000 випадками попереднього року.

Однак експерти ВООЗ заявили, що інформації про ситуацію все ще недостатньо, і за попередньою оцінкою, організація прогнозує від 1,3 до 4 мільйонів захворювань і до 143 000 смертей щорічно.

За даними ВООЗ, Афганістан, Камерун, Демократична Республіка Конго, Малаві, Нігерія, Сомалі та Сирія особливо постраждали за рік через спалахи холери на своїх територіях.

Холера — гостра діарейна інфекція, яку спричиняє бактерія Vibrio cholerae. Згідно з даними дослідників, щорічно у світі на холеру хворіють від 1,3 до 4 мільйонів людей, з них 21 — 143 тисяч випадків зі смертельним наслідком.

Як передається

Холеру спричиняє вживання їжі чи води, заражених холерними бактеріями. Як правило, бактерії надходять разом з фекаліями зараженої людини і швидко поширюються в районах з поганими санітарними умовами або недостатнім очищенням стічних вод.

Якщо вчасно не розпочати лікування захворювання, лише за кілька годин холера може вбити людину. Втім, у більшості заражених хвороба протікає у легкій формі, ускладнення виникають приблизно в однієї людини із десяти.

Симптоми холери

У більшості інфікованих людей не розвивається жодних симптомів. Якщо вони виникають, то здебільшого є легкими чи помірними. У меншості все ж таки може розвинутися гостра водяниста діарея, яка спричинить сильне зневоднення.

Профілактика холери

Вчені вважають, що найефективнішою профілактикою захворювання є вакцинація. Однак за недостатньої кількості вакцин варто виконувати інші важливі рекомендації:

частіше мити руки

дезінфікувати воду

уникати не приготовленого чи сирого м'яса та морепродуктів

добре мити або термічно обробляти овочі та фрукти

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