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У Великій Британії через інфекцію померло уже вісім дітей

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Великій Британії через інфекцію померло уже вісім дітей

Фото: pixabay.com

Симптоми інфекції -  біль у горлі, скарлатина або шкірний висип.

У Великій Британії вже восьма дитина померла від небезпечної інфекції - стрептокока групи А. 

Про це пише Sky news. 

У місті Ватерлувіль, що у графстві Гемпшир через стрептокок групи А помер учень початкової школи. Це - вже восьма смерть від цієї інфекції серед дітей у Великій Британії. Ця недуга поширюється країною останні кілька місяців. Її симптоми -  біль у горлі, скарлатина або шкірний висип. Вона передається під час фізичного контакту або через краплі під час чхання чи кашлю. 

У Великій Британії поки не планують запроваджувати карантин. Там наголошують, що більшість людей, які контактували з хворим залишаються здоровими, проте батькам потрібно бути пильними до стану своїх дітей та реагувати на захворювання. 

Нагадаємо, у Канаді немовля почали лікувати від смертельної хвороби ще в утробі матері. Дитині, яка схильна до дуже рідкісної і часто смертельної хвороби Помпи, почали проводити лікування ще до появи на світ.

Також в Аргентині зафіксували спалах пневмонії "невідомого походження". Так, до лікарні звернувся пацієнт із тяжкою формою пневмонії, медики так і не змогли встановити, що стало причиною її розвитку. Всього за чотири дні на лікарняних ліжках опинилися п'ять співробітників медичного закладу з такими ж симптомами.

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Дата публікації
Перегляди
931
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