В Україні можуть зрости ціни на яйця та курятину: причина

В Україні через постійні відключення світла можуть зрости ціни на яйця та курятину. Відсутність електроенергії дестабілізує роботу птахопідприємств та призводить до збільшення собівартості виробництва.

Про це UBR.ua повідомив виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко.

Підприємства змушені забезпечувати пташники електроживленням за допомогою генераторів та зменшувати виробництво для зниження можливих витрат.

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"Безперебійна робота електроустаткування є критично важливою, оскільки воно забезпечує життєдіяльність птиці у приміщеннях", - пояснив Карпенко.

Він додав, що переважно генераторами забезпечуються інкубатори, оскільки відключення електроенергії призводить до значних виробничих втрат, закладених на інкубацію яєць та недоотримання молодняку.

Нагадаємо, українські магазини намагаються призвичаїтися до постійних відключень світла. Однак наразі лише 15% маркетів мають генератори. Прилади не дають змогу забезпечити повноцінну роботу мереж. У магазинах кажуть, що можливе зростання цін внаслідок відключень світла.

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