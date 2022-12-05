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В Украине могут вырасти цены на яйца и курятину: причина

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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В Украине могут вырасти цены на яйца и курятину: причина

Фото: Associated Press

Предприятия вынуждены покупать генераторы.

В Украине из-за постоянных отключений света могут вырасти цены на яйца и курятину. Отсутствие электроэнергии дестабилизирует работу птицепредприятий и приводит к увеличению себестоимости производства.

Об этом UBR.ua сообщил исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

Предприятия вынуждены снабжать птичники электропитанием с помощью генераторов и уменьшать производство для снижения возможных затрат.

"Бесперебойная работа электрооборудования критически важна, поскольку оно обеспечивает жизнедеятельность птицы в помещениях", — пояснил Карпенко.

Он добавил, что преимущественно генераторами обеспечиваются инкубаторы, поскольку отключение электроэнергии приводит к значительным производственным потерям, заложенным на инкубацию яиц и недополучению молодняка.

Напомним, украинские магазины пытаются привыкнуть к постоянным отключениям света. Однако пока только 15% маркетов имеют генераторы. Приборы не позволяют обеспечить полноценную работу сетей. В магазинах говорят, что возможен рост цен в результате отключений света.

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