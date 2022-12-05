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В Великобритании из-за инфекции умерло уже восемь детей

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Великобритании из-за инфекции умерло уже восемь детей

Фото: pixabay.com

Симптомы инфекции – боль в горле, скарлатина или кожная сыпь.

В Великобритании уже восьмой ребенок умер от опасной инфекции – стрептококка группы А.

Об этом пишет Sky News.

В городе Ватерлувиль, который в графстве Хэмпшир из-за стрептокока группы А умер ученик начальной школы. Это уже восьмая смерть от этой инфекции среди детей в Великобритании. Этот недуг распространяется по стране последние несколько месяцев. Его симптомы – боль в горле, скарлатина или кожная сыпь. Она передается во время физического контакта или во время чихания или кашля.

В Великобритании пока не планируют вводить карантин. Там подчеркивают, что большинство людей, которые контактировали с больным, остаются здоровыми, однако родителям нужно быть бдительными к состоянию своих детей и реагировать на заболевание.

Напомним, в Канаде младенца начали лечить от смертельной болезни еще в утробе матери. Ребенку, который подвержен очень редкой и часто смертельной болезни Помпы, начали проводить лечение еще до появления на свет.

Также в Аргентине зафиксировали вспышку пневмонии "неизвестного происхождения". Так, в больницу обратился пациент с тяжелой формой пневмонии, медики так и не смогли установить, что явилось причиной ее развития. Всего за четыре дня на больничных койках оказались пять сотрудников медицинского учреждения с такими же симптомами.

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Дата публикации
Просмотры
216
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