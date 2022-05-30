В мире в этом году зафиксировали первую смерть от обезьяньей оспы

В мире в этом году зафиксировали первую смерть от обезьяньей оспы

В Нигерии в этом году сообщили о первой смерти от обезьяньей оспы. Это первый летальный случай в мире в 2023 году.

Согласно сообщению здравоохранения Нигерии, по меньшей мере 20 стран продолжают бороться с внезапными вспышками болезни, которых не наблюдалось годами.

Об этом сообщили органы здравоохранения страны, пишет ABC.

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Между тем, как пишет издание, одним из наиболее пострадавших в Западной и Центральной Африке является Конго, где болезнь эндемична. Руководитель отдела здравоохранения Санкура в Конго заявил, что в стране подтверждено 465 случаев заболевания. От этой болезни в прошлом году в стране умерло девять человек.

По его словам, болезнь сохраняется в Конго из-за потребления мертвых обезьян и грызунов. Он призывая тех, у кого симптомы оспы обезьян, посетить медицинский центр, чтобы изолироваться.

Стоит отметить, что по состоянию на 27 мая в мире зарегистрировано уже более 170 случаев обезьяньей оспы. В украинском министерстве здравоохранения сообщают, что болезнь передается не так быстро, как коронавирус. В Украине подтвержденных случаев обезьяньей оспы нет.

Обезьянья оспа может стать новой эпидемией

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