Зеленский назвал мишени российских оккупантов на Донбассе, куда те стянули максимум боевой мощи

Самая тяжелая ситуация на войне сейчас – на Донбассе. Там российская армия собрала максимум своих мощностей и бъет по городам и селам.
Об этом в вечернем обращении 30 мая сказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Ситуация на Донбассе остается в целом чрезвычайно тяжелой. Российская армия пытается точечно собрать превосходящие силы для большего и большего давления на наших защитников. Там, на Донбассе, сейчас собран максимум боевой мощи российской армии. Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Курахово, Славянск и некоторые другие населенные пункты остаются для окуппантов ключевыми мишенями именно на этом направлении", — отметил президент.
Он выразил благодарность "всем нашим защитникам, защитницам, которые, несмотря на техническое и порой количественное преимущество оккупантов, героически держат оборону".
Оккупанты также обстреляли Харьков и Сумщину. Неспокойно в Херсонской области.
"Сегодня российские войска снова обстреляли Харьков. Через границу Украины и России была обстреляна и территория нашей Сумской области. Продолжается борьба за Херсонскую область. Шаг за шагом освобождаем нашу землю и постепенно приближаемся к той точке, в которой России все же придется отложить оружие, сосчитать всех своих убитых и перейти к дипломатии. Обязательно придется", — сказал Зеленский.
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