Зеленский назвал мишени российских оккупантов на Донбассе, куда те стянули максимум боевой мощи

Зеленский назвал мишени российских оккупантов на Донбассе, куда те стянули максимум боевой мощи

Самая тяжелая ситуация на войне сейчас – на Донбассе. Там российская армия собрала максимум своих мощностей и бъет по городам и селам.

Об этом в вечернем обращении 30 мая сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Ситуация на Донбассе остается в целом чрезвычайно тяжелой. Российская армия пытается точечно собрать превосходящие силы для большего и большего давления на наших защитников. Там, на Донбассе, сейчас собран максимум боевой мощи российской армии. Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Курахово, Славянск и некоторые другие населенные пункты остаются для окуппантов ключевыми мишенями именно на этом направлении", — отметил президент.

Он выразил благодарность "всем нашим защитникам, защитницам, которые, несмотря на техническое и порой количественное преимущество оккупантов, героически держат оборону".

Оккупанты также обстреляли Харьков и Сумщину. Неспокойно в Херсонской области.

"Сегодня российские войска снова обстреляли Харьков. Через границу Украины и России была обстреляна и территория нашей Сумской области. Продолжается борьба за Херсонскую область. Шаг за шагом освобождаем нашу землю и постепенно приближаемся к той точке, в которой России все же придется отложить оружие, сосчитать всех своих убитых и перейти к дипломатии. Обязательно придется", — сказал Зеленский.

Россияне стащили максимум сил на Донбасс, сорвали эвакуацию - обращение Зеленского за 30 мая

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