Игорь Бондарчук погиб на войне против России / Фото: Спортивный комитет Украины

В боях с российскими оккупантами погибли два украинских пауэрлифтера

В боях с российскими оккупантами погибли два украинских пауэрлифтера

Пауэрлифтеры Игорь Бондарчук и Сергей Карнаухов погибли, защищая Украину от российских захватчиков.

Полномасштабная война, начатая Российской Федерацией, унесла жизни еще двух украинских спортсменов. В боях с оккупантами погибли пауэрлифтеры Игорь Бондарчук и Сергей Карнаухов

"К сожалению, снова ужасные новости с войны. В боях с российскими оккупантами погиб пауэрлифтер Игорь Бондарчук", - сообщили на странице Спортивного комитета Украины в Facebook.

К сожалению, снова ужасные новости с войны В боях с российскими оккупантами погиб пауэрлифтер Игорь Бондарчук. Опубликовано Спортивный Комитет Украины Понедельник, 30 мая 2022 г.

Добавим, что Бондарчук был кандидатом в мастера спорта. Карнаухов - мастер спорта Украины международного класса.

Сергей был артиллеристом в составе 93-й бригады. Шесть лет выполнял задания в зоне проведения АТО. С начала широкомасштабного российского вторжения он защищал независимость Украины на востоке нашего государства.

Карнаухов был неоднократным призером и чемпионом всеукраинских соревнований конца 1990-х - начала 2000-х годов. Сергей - рекордсмен Украины, чемпион мира среди юниоров 1999 года.

Печальная новость из Харьковской области поступила в нашу спортивную семью. В войне с российскими захватчиками погиб мастер спорта. Опубликована Днепропетровская областная ячейка федерации пауэрлифтинга Украины Понедельник, 30 мая 2022 г.

Ранее стало известно о гибели на фронте чемпиона Европы по рукопашному бою Вадима Сотникова.

Напомним, что за более чем 90 дней широкомасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, погибли более 50 украинских спортсменов.

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