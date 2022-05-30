Главные фейки, манипуляции и дезинформация, которые враг использовал 30 мая: список

Российские пропагандисты постоянно придумывают новые фейки, чтобы деморализовать украинцев и дискредитировать ВСУ.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 30 мая.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Список фейков, дезинформации и манипуляций:

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Венгерский ультраправый журналист Байер обвинил главу Украинского института книги Коваль в том, что она призывает отвергать Достоевского, Толстого, Булгакова, поскольку "это уже было в нацистской Германии", а "если убрать русскую культуру с украинской, то то, что останется, будет плачевно мелким". Предостерегаем: это манипуляция!

Пропагандисты ОРДЛО заявили: "Погибший на подконтрольной Киеву территории Луганской области гражданин Франции получил аккредитацию в СБУ и на момент смерти не имел опознавательных знаков прессы". Указанное отмечается, несмотря на то, что журналист французского "BFMTV" Леклерк Имхофф погиб во время обстрела. Предостерегаем: это дезинформация!

В разговоре с Эрдоганом Путин указал на вину Запада в возникновении проблем со снабжением продовольствием и отметил готовность РФ способствовать вывозу украинского зерна. Предостерегаем: это дезинформация!

Напомним, российские оккупанты сегодня, 30 мая, распространили очередной нарратив для дискредитации Украины. Пропагандисты якобы со ссылкой на американское СМИ пишут, что иностранные наемники уезжают из Украины из-за отсутствия оружия и советуют другим бойцам не воевать против РФ.

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