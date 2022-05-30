Россия распространила очередной фейк для дискредитации Украины

Доверие россиян к своим СМИ стремительно падает, поэтому они распространяют фейки якобы ссылаясь на иностранные издания.

Российские оккупанты сегодня, 30 мая, распространили очередной нарратив для дискредитации Украины. Пропагандисты якобы со ссылкой на американское СМИ пишут, что иностранные наемники уезжают из Украины из-за нехватки оружия и советуют другим бойцам не воевать против РФ.

Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Там объяснили, что доверие россиян к своим СМИ стремительно падает, особенно хорошо на это указывает опрос населения, показывающий: до войны телевизионным новостям доверял каждый четвертый россиянин, сегодня же – каждый пятый.

"Чтобы повысить свой рейтинг доверия, пропагандисты все чаще ссылаются на известные зарубежные медиа, но почти никогда не оставляют ссылку на оригинальную статью, чтобы "зазомбированное" население не узнало правды", — отметили в ЦПИ.

Напомним, в Москве пластический хирург презентовал "патриотические" грудные импланты с российским триколором и камуфляжем. Теперь россиянки смогут купить "нечто большее чем просто наклейку на машину".

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