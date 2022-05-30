Росія поширила черговий фейк для дискредитації України

Довіра росіян до своїх ЗМІ стрімко падає, тому вони поширюють фейки нібито посилаючись на іноземні видання.

Російські окупанти сьогодні, 30 травня, поширили черговий наратив для дискредитації України. Пропагандисти нібито із посиланням на американське ЗМІ пишуть, що іноземні найманці їдуть з України через брак зброї та радять іншим бійцям не воювати проти РФ.

Про це попередили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Там пояснили, що довіра росіян до своїх ЗМІ стрімко падає, особливо добре на це вказує опитування населення, що показує: до війни телевізійним новинам довіряв кожен четвертий росіянин, сьогодні ж - кожен п'ятий.

"Щоб підвищити свій рейтинг довіри, пропагандисти дедалі частіше посилаються на відомі закордонні медіа, але майже ніколи не залишають посилання на оригінальну статтю, щоб "зазомбоване" населення не дізналося правду", - зазначили в ЦПД.

Нагадаємо, у Москві пластичний хірург презентував "патріотичні" грудні імпланти з російським триколором та камуфляжем. Тепер росіянки зможуть купити "щось більше ніж просто наклейку на машину".

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