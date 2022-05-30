У боях з російськими окупантами загинули два українські паверліфтери

Паверліфтери Ігор Бондарчук і Сергій Карнаухов поклали життя, захижаючи Україну від російських загарбників.
Повномасштабна війна, яку розпочала Російська Федерація, забрала життя ще двох українських спортсменів. У боях з окупантами загинули паверліфтери Ігор Бондарчук і Сергій Карнаухов
"На жаль, знову жахливі новини з війни. У боях з російськими окупантами загинув паверліфтер Ігор Бондарчук", - повідомили на сторінці Спортивного комітету України в Facebook.
На жаль, знову жахливі новини з війни У боях з російськими окупантами загинув пауерліфтер Ігор Бондарчук.Опубліковано Спортивний Комітет України Понеділок, 30 травня 2022 р.
Додамо, що Бондарчук був кандидатом у майстри спорту. Карнаухов - майстер спорту України міжнародного класу.
Сергій був артилеристом у складі 93-ї бригади. Шість років виконував завдання у зоні проведення АТО. Від початку широкомасштабного російського вторгнення він захищав незалежність України на сході нашої держави.
Карнаухов був неодноразовим призером та чемпіоном всеукраїнських змагань кінця 1990-х - початку 2000-х років. Сергій - рекордсмен України, чемпіон світу серед юніорів 1999 року.
Сумна новина з Харківщини надійшла до нашої спортивної родини. У війні з російськими загарбниками загинув майстер спорту...Опубліковано Дніпропетровський обласний осередок федерації пауерліфтингу України Понеділок, 30 травня 2022 р.
Раніше стало відомо про загибель на фронті чемпіона Європи з рукопашного бою Вадима Сотникова.
Нагадаємо, що за більш як 90 днів широкомасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, загинуло понад 50 українських спортсменів.
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