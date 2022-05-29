На війні з окупантами загинули два чемпіони України з кікбоксингу

На війні з окупантами загинули два чемпіони України з кікбоксингу

Українські кікбоксери Назар Макаренко та Олександр Фештрига загинули в боях із російськими окупаційними військами.

Україна продовжує втрачати відважних своїх захисників у боях з російськими окупантами. Після смерті чемпіона світу з тайського боксу Олексія Яніна стало відомо про загибель ще двох спортсменів.

Як повідомляється на сайті Янголи спорту, захищаючи Україну від загарників загинули кікбоксери Назар Макаренко та Олександр Фештрига.

25-річний Назар навчався у Харківському національному університеті, працював інструктором в спортивних центрах, відслужив строкову військову службу. Був кандидатом у майстри спорту, чемпіоном України з кікбоксингу WAKO, тренером. Під час повномасштабного вторгнення пішов до тероборони разом зі своїм батьком. Разом вони і відправилися на території, де активно ведуться бойові дії і отримав поранення несумісне з життям.

Олександру із позивним "Сакура" було 42 роки, воїн був родом із Чернівців. Шестиразовий чемпіон України з кікбоксингу. Був учасником Революції Гідності, а влітку 2014-го поїхав на фронт добровольцем у складі "Правого сектора". Фештрига у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" захищав Донецький аеропорт. У 2015 році було поранено п'ять разів, з них два – тяжко.

Нагадаємо, що за більш як 90 днів широкомасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, загинуло понад 50 українських спортсменів.

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