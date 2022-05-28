Допоміг племіннику стати призером Олімпіади-2020: помер видатний український фехтувальник

У середу, 25 травня, пішов з життя фехтувальник, тренер, спортивний суддя Володимир Рейзлін.

Прощання з відомим фехтувальником відбудеться у неділю, 29 травня, на Байковому кладовищі.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

"Володимир Ігорович – справжній фехтувальник – представник видатної фехтувальної сім’ї. Любив і знав фехтування, завжди допомагав, тренував, судив змагання, спонсорував членів національної збірної команди та змагання – робив все можливе для розвитку українського фехтування.

Володимир Ігорович привчив до фехтування своїх доньок, онуків, які представляли и продовжують представляти Україну у фехтувальному світі. Племінник Володимира Ігоровича – Ігор Рейзлін - видатний український фехтувальник, призер Олімпійських Ігор", - йдеться в повідомленні.

Деталі смерті тренера не відомі.

Нагадаємо, що за більш як 90 днів широкомасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, загинуло понад 50 українських спортсменів.

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