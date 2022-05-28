Помог племяннику стать призером Олимпиады-2020: умер выдающийся украинский фехтовальщик

В среду, 25 мая, ушел из жизни фехтовальщик, тренер, спортивный судья Владимир Рейзлин.
Прощание с известным фехтовальщиком состоится в воскресенье, 29 мая, на Байковом кладбище.
Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины.
Владимир Игоревич – настоящий фехтовальщик – представитель выдающейся фехтовальной семьи. Любил и знал фехтование, всегда помогал, тренировал, судил соревнования, спонсировал членов национальной сборной команды и соревнования – делал все возможное для развития украинского фехтования.
Владимир Игоревич приучил к фехтованию своих дочерей, внуков, которые представляли и продолжают представлять Украину в фехтовальном мире. Племянник Владимира Игоревича – Игорь Рейзлин – выдающийся украинский фехтовальщик, призер Олимпийских Игр», — говорится в сообщении.
Детали смерти тренера неизвестны.
Напомним, что за более чем 90 дней широкомасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, погибли более 50 украинских спортсменов.
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