”На востоке Украины есть риски и вызовы”: Зеленский

Президент Украины рассказал о последних событиях на востоке страны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас происходит на востоке Украины и о захватнической политике России.

Об этом он сообщил в интервью проекту Nieuwsuur нидерландского канала NOS.

”На востоке Украины есть риски, вызовы, есть шаги по желанию окружить со стороны российской армии нашу. Есть большое увеличение военной техники и людей со стороны Российской Федерации. Есть сосредоточенный контингент группировки, артиллерия, танки, бронированная техника.

Политика, применяемая Россией повсюду: отключение от телевидения, отключение от той или иной сети Интернет. Подключение только к своему телевидению и начинается информационная война. После этого все местные власти пытают. Они все в подвалах, они погибли, или их показательно пытали. Там средневековье. У них одна и та же схема – "методичка нацистов", примерно так это все идет. И они их пытают, убирают или если соглашаются местные власти работать на них, они подписывают бумаги и остаются работать. После этого переводят все школы на русский язык", – отметил глава государства.

Напомним, оккупанты продолжают штурм на Донбассе, но успеха не имеют, ВСУ отбили 8 атак.

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