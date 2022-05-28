Стоит ли украинцам ожидать роста цен на отопление и газ: в СНБО объяснили

Стоит ли украинцам ожидать роста цен на отопление и газ: в СНБО объяснили

Центр противодействия дезинформации при СНБО опровергает фейки российских пропагандистов о том, что вроде бы в Украине вырастут цены на отопление и газ.

В СНБО отметили, что это манипуляции российской пропаганды и призвали украинцев не верить в фейки кремлевской "машины".

Об этом сообщает пресс-служба ЦПД СНБО.

"10 мая 2022 года Кабинет Министров Украины одобрил проект закона Украины "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в течение действия военного состояния и последующего восстановления". Он предусматривает введение моратория на повышение цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию и сопутствующие услуги", — объяснили украинцам.

Относительно цен на газоснабжение, как отметили в СНБО, "Нефтегаз Украины" удерживает цену на газ в рамках годового тарифного плана "Фиксованный". Такое решение было принято из-за военного положения.

"Цена на газ составляет 7,96 грн/куб. м по НДС, без стоимости распределения (поставки). Договоры между 2,2 млн украинских домохозяйств и компанией будут автоматически продлены", — заверили украинских потребителей.

Напомним, на днях в ряде пабликов появилась информация, что в Украине цена на отопление в новом отопительном сезоне будет повышена в три раза.

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