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В Украине арестовали активы "Роснефти" почти на 23 млн грн

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В Украине арестовали активы "Роснефти" почти на 23 млн грн

Фото: pixabay.com

Суд арестовал 23 млн грн средств предприятия, подконтрольного Российской Федерации. Средства находятся на счете банковского учреждения.

Предприятие использовало активы для финансирования войны России против Украины.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По ходатайству прокуроров ОГП определением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева наложен арест почти на 23 млн грн. Эти средства находятся на счете банковского учреждения и принадлежат субъекту хозяйствования, образованному русским ПАО “Нефтяная компания “Роснефть” и подконтрольному государству-агрессору.

В ходе расследования установлены обстоятельства возможной противоправной деятельности – финансирование широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины – бенефициарами одного из субъектов хозяйствования, находящегося на территории Украины и подконтрольного РФ.

По ходатайству стороны обвинения суд на них наложил арест.

Напомним, 176 вагонов из РФ и Беларуси обнаружили на Прикарпатье, теперь продукцию почти на 265 млн грн передадут ВСУ.

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