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В Україні заарештували активи "Роснафти" на майже 23 млн грн

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В Україні заарештували активи "Роснафти" на майже 23 млн грн

Фото: pixabay.com

Суд заарештував 23 млн грн коштів підприємства, підконтрольного Російській Федерації. Кошти перебувають на рахунку банківської установи.

Підприємство використовувало активи для фінансування війни Росії проти України.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За клопотанням прокурорів ОГП ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду Києва накладено арешт на майже 23 млн грн. Ці кошти перебувають на рахунку банківської установи і належать суб’єкту господарювання, утвореному російським ПАТ “Нефтяная компания “Роснефть” та підконтрольному країні-агресорці.

Під час розслідування встановлено обставини можливої протиправної діяльності - фінансування широкомасштабної збройної агресії РФ проти України - бенефіціарами одного із суб’єктів господарювання, що перебуває на території України та підконтрольний РФ.

За клопотанням сторони обвинувачення суд на них наклав арешт.

Нагадаємо, 176 вагонів з РФ і Білорусі виявили на Прикарпатті, тепер продукцію на майже 265 млн грн передадуть ЗСУ.

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