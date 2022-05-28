Путін порозмовляв з Макроном і Шольцом про війну проти України: подробиці

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц 28 травня провели телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Політики обговорили війну РФ проти України.
Як повідомили у Кремлі, Путін заявив, що російська сторона нібито готова відновити переговори з українською. У повідомленні також вказано, що перемовин призупинили начебто з ініціативи української делегації.
Путін також сказав Макрону з Шольцом, що бачить небезпеку в тому, що Україну "закачують" західною зброєю,іадже це "дестабілізує ситуацію і загострює гуманітарну кризу".
Російський диктатор також цинічно заявив, що труднощі з постачанням продовольства – це наслідок помилкової політики Заходу та антиросійських санкцій. Тож Путін традиційно заявив про вимогу зняти обмеження з Росії.
Водночас голова Кремля розповів європейським лідерам, що РФ нібито готова шукати способи безперешкодного експорту зерна, включно з вивезенням із чорноморських портів.
Окрім того, Путін поділився з Макроном і Шольцом своїми вигадками про те, як організовано "роботу з налагодження мирного життя" на Донбасі.
Нагадаємо, 27 травня з Путіним розмовляв австрійський канцлер Карл Негаммер. Після цього він повідомив, що президент Росії запевнив, що між РФ та Україною відбудеться обмін полоненими.
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