"Оккупанты атакуют Северодонецк, потому что России нужна быстрая победа" — эксперт

На востоке страны ситуация действительно очень сложная, но не критическая.

Вопрос в том, что России нужна быстрая победа, поэтому российские войска начали наступление на Донецкую область. Они поставили задачу – окружить Северодонецк.

Об этом заявил эксперт Николай Сунгуровский во время телемарафона.

По его словам, Россия снизила темп наступления от Попасной и перебросила все на Северодонецк.

“ВСУ проводят очень грамотно оборонные действия. Да, где-то отступают, но это не паника. Это делается для того, чтобы сохранить боеспособность наших войск, сохранить живую силу", – сказал он.

Обстрелы Северодонецка не прекращаются с самого разного вооружения, российские войска в отеле "Мир", куда проникли еще накануне, несут огромные потери, но остаются в здании.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что Северодонецк не отрезан, связь с городом есть, есть возможность и поставлять гуманитарные грузы, однако трасса Лисичанск-Бахмут – под постоянными обстрелами войск РФ, поэтому передвигаться по ней опасно.

В Генштабе ВСУ утром, 28 мая, сообщили, что на Северодонецком направлении при поддержке артиллерии российские войска вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошковка, успеха не имели, понесли потери, отошли на ранее занятые позиции.

По информации британской разведки, Россия усилила интенсивность своих операций на Донбассе, пытаясь оцепить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Но операция объединенных сил Украины сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом.

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