Порошенко снова пытается пересечь границу с Польшей — СМИ

Экс-президент, глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко снова пытался пересечь государственную границу Украины с Польшей.

В субботу, 28 мая Порошенко, являющийся фигурантом так называемого "угольного дела" Виктора Медведчука, снова прибыл в пункт пропуска "Рава Русская" во Львовской области. Кстати, именно там он получил отказ в выезде накануне.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседники в правоохранительных органах.

По словам источников "УП", Порошенко и люди из его окружения прибыли тремя автомобилями. "Объезжал очередь по встречке и нарвался на полицию", – сообщил собеседник издания.

В пункте пропуска Порошенко предъявил дипломатический паспорт. Кстати, на фото издания видно, что вместе с Порошенко там есть нардепы Николай Княжицкий, а также Олег Синютка.

Фото: Украинская правда

Напомним, вечером в пятницу, 27 мая, у народного депутата Петра Порошенко возникли трудности при пересечении границы. Он имеет загранкомандировку в составе украинской делегации для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи НАТО, которая начнется в Вильнюсе 29 мая. Соответствующее распоряжение о командировках народного депутата Петра Порошенко подписал председатель ВР Руслан Стефанчук.

Читайте также: