"Берлин просто подводит Украину в военном плане" — посол раскритиковал Шольца

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг резкой критике выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что диктатор Путин не должен выиграть в Украине войну, которая является провальной, и призвал дать понять ему, что продиктованный им мир никто не примет.
В Киеве же надеялись услышать в речи Шольца о конкретных шагах правящей коалиции в Германии для поддержки Украины, чтобы страна выиграла эту войну.
Об этом посол Андрей Мельник сказал в комментарии Bild.
По словам посла, особенно в речи Шольца не хватало четкости по немедленному снабжению тяжелых вооружений из Германии для подавления массированного наступления России на Донбассе.
"Очевидно, не хватает лидерства и смелости. В военном плане Берлин просто подводит Украину", – сказал Мельник.
Он также добавил, что "к сожалению, не было никаких обнадеживающих сигналов для украинцев" относительно "важного вопроса кандидатского статуса для вступления в ЕС".
Напомним, Шольц назвал условие, при котором с России могут быть сняты санкции.
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