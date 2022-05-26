Шольц: "Не будет никакого мира под диктовку Путина"

Шольц: "Не будет никакого мира под диктовку Путина"

Мирного соглашения, заключенного под диктовку российского президента Владимира Путина, не будет. Он уже проиграл.

Российскую агрессию нельзя терпеть.

Об этом федеральный канцлер Олаф Шольц заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Нам нужно дать Путину понять, что он не может диктовать мир, что Украина его не примет. Путин серьезно ведет переговоры о мире только тогда, когда понимает, что ему не удалось прорвать украинскую оборону", — сказал канцлер.

Он подчеркнул, что Россия, "большое ядерное государство", ведет себя так, будто имеет право на свое усмотрение перекраивать чужие границы.

"Путин не сможет выиграть войну в Украине", — добавил он.

Ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что война в Украине переломного момента достигнет в августе, а к концу 2022 года может закончиться.

"Перелом будет во второй половине августа. До конца этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинские власти на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", — сказал Буданов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после ряда провалов войск РФ и сдерживания украинскими войсками россиян, в частности в Мариуполе и на востоке, начинается новый этап.

"Мы заставили ее (Россию – ред.) снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня. На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, в конце концов, не выдержал", — добавил министр.

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