Шольц: "Не буде жодного миру під диктування Путіна"

Шольц: "Не буде жодного миру під диктування Путіна"

Мирної угоди, укладеної під диктування російського президента Володимира Путіна, не буде. Він вже програв.

Російська агресія не може толеруватися.

Про це федеральний канцлер Олаф Шольц заявив на Світовому економічному форумі в Давосі.

“Нам потрібно дати Путіну зрозуміти, що він не може диктувати мир, що Україна його не прийме. Путін серйозно веде переговори про мир лише тоді, коли розуміє, що йому не вдалося прорвати українську оборону”, — сказав канцлер під час свого виступу.

Він наголосив, що Росія, "велика ядерна держава", поводиться так, ніби має право на свій розсуд перекроювати чужі кордони.

“Путін не зможе виграти війну в Україні”, - додав він.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що війна в Україні переломного моменту досягне у серпні, а до кінця 2022 року може закінчитись.

"Перелом буде у другій половині серпня. До кінця цього року буде завершено більшу частину активних бойових дій. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас та Крим", - сказав Буданов.

А міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що після низки провалів військ РФ та стримування українськими військами росіян, зокрема в Маріуполі та на сході, починається новий етап.

"Ми змусили її (Росію - ред.) знизити масштаб цілей до оперативно-тактичного рівня. На цьому тлі ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав", - додав міністр.

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