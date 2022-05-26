Федишин у привітанні синові знову пригадала скандал із ЛГБТ

Українська співачка Ірина Федишин відсвяткувала день народження старшого сина.

Так, 25 травня Юрі виповнилося 11 років. З цієї нагоди виконавиця оприлюднила фото з сином у своєму Instagram та запостила привітання нащадку.

Цікаво, що під час звернення до іменинника, Ірина знову згадала скандал з ЛГБТ.

"Ця війна краде дитинство не лише у тебе, а й у мільйонів українських дітей. Ви усі сьогодні дуже швидко дорослішаєте. У свої 11 ти дізнався і побачив, який світ буває несправедливий і жорстокий, скільки у ньому зла і брехні. Ти дізнався, що таке веселковий прапор і його значення. Ти дізнався, що цей прапор, насправді, зовсім не веселковий. Ти побачив наскільки люди під таким прапором можуть бути агресивними, наповненні ненавистю і займатися булінгом у Мережі", – написала артистка.

Ірина Федишин з сином / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Федишин додала, що "крім світу, де панує ненависть та агресія, є світ, де панує радість, любов і мир". Співачка також побажала синові завжди бути сумлінним і чесним самим зі собою: "Це допоможе тобі, навіть, у найтемніші часи не опускати руки і зберігати силу духу. Щоб там не сталося, завжди тримайся не людей, а Христа. Хай береже тебе Господь. З днем народження, синочку".

Нагадаємо, не так давно Ірина Федишин опинилася у центрі гучного скандалу. Артистка назвала представників ЛГБТ-спільноти грішниками.

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