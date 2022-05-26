Федишин у привітанні синові знову пригадала скандал із ЛГБТ

Українська співачка Ірина Федишин відсвяткувала день народження старшого сина.
Так, 25 травня Юрі виповнилося 11 років. З цієї нагоди виконавиця оприлюднила фото з сином у своєму Instagram та запостила привітання нащадку.
Цікаво, що під час звернення до іменинника, Ірина знову згадала скандал з ЛГБТ.
"Ця війна краде дитинство не лише у тебе, а й у мільйонів українських дітей. Ви усі сьогодні дуже швидко дорослішаєте. У свої 11 ти дізнався і побачив, який світ буває несправедливий і жорстокий, скільки у ньому зла і брехні. Ти дізнався, що таке веселковий прапор і його значення. Ти дізнався, що цей прапор, насправді, зовсім не веселковий. Ти побачив наскільки люди під таким прапором можуть бути агресивними, наповненні ненавистю і займатися булінгом у Мережі", – написала артистка.
Федишин додала, що "крім світу, де панує ненависть та агресія, є світ, де панує радість, любов і мир". Співачка також побажала синові завжди бути сумлінним і чесним самим зі собою: "Це допоможе тобі, навіть, у найтемніші часи не опускати руки і зберігати силу духу. Щоб там не сталося, завжди тримайся не людей, а Христа. Хай береже тебе Господь. З днем народження, синочку".
Нагадаємо, не так давно Ірина Федишин опинилася у центрі гучного скандалу. Артистка назвала представників ЛГБТ-спільноти грішниками.
Читайте також:
- "Гомофобії у вільній країні місця немає": Федишин зацькували через її позицію стосовно представників ЛГБТ
- Полякова засудила слова Федишин про представників ЛГБТ: як на це відреагувала співачка
- Федишин пригадала Поляковій її кокошники, а Приходько – виступ на "Євробаченні" від Росії
- MELOVIN емоційно про позицію Федишин щодо ЛГБТ: "Вср*та, нікому не потрібна думка, бл*дь, Іринки"