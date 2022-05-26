У Луцьку вперше за три місяці відкрили дитячі садки

У Луцьку вперше за три місяці відкрили дитячі садки

У Луцьку вирішили частково відновити роботу дитячих садків.

Від 1 червня у місті запрацюють шість чергових дитячих садочків. Від початку війни, 24 лютого, дошкільні навчальні заклади у Луцьку припинили роботу.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

За його словами, садочки обирала спеціально створена комісією. Саме ці шість закладв є найбільш безпечними з точки зору наявності приміщень, які можна використовувати як укриття.

"Для того, щоб дізнатися який саме садочок є черговим для вашої дитини, зателефонуйте у свій дитячий садочок, де вас детально проконсультують", - наголосив мер.

Дитсадки працюватимуть з певними обмеженнями. Графік роботи у будні: від 07:30 до 19:30.

У кожній групі буде до 12 дітей. Один вихователь буде закріплений максимум за трьома дітьми для оперативного реагування в разі позаштатної ситуації.

Нагадаємо, у Луцьку підлітків спробували завербувати російські спецслужби. Діти фотографували військові об'єкти. Зокрема, у телефонах школярів виявили знімки військового аеродрому.

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