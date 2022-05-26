В Луцке впервые за три месяца открыли детские сады

В Луцке впервые за три месяца открыли детские сады

В Луцке решили частично возобновить работу детских садов.

С 1 июня в городе заработают шесть дежурных детских садов. С начала войны, 24 февраля, дошкольные учебные заведения в Луцке прекратили работу.

Об этом сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.

По его словам, садики выбирала специально созданная комиссией. Именно эти шесть заведений являются наиболее безопасными с точки зрения наличия помещений, которые можно использовать в качестве укрытия.

"Для того, чтобы узнать какой именно садик является очередным для вашего ребенка, позвоните в свой детский садик, где вас подробно проконсультируют", — подчеркнул мэр.

Детсады будут работать с определенными ограничениями. График работы по будням: с 07:30 до 19:30.

В каждой группе будет до 12 детей. Один воспитатель будет закреплен максимум за тремя детьми для оперативного реагирования при внештатной ситуации.

Напомним, в Луцке подростки попытались завербовать российские спецслужбы. Дети фотографировали военные объекты. В частности, в телефонах школьников были обнаружены снимки военного аэродрома.

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