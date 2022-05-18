Ірина Федишин про представників ЛГБТ: "Вам подобається себе руйнувати, руйнуйте"

Українська співачка Ірина Федишин не приховує, що не дуже добре ставиться до ЛГБТ-спільноти, бо вважає це великим гріхом.

Цю думку виконавиця озвучила ще раз у інтерв'ю Аліні Доротюк. Коментуючи скандал на "Євробаченні-2022", який розгорівся навколо Федишин, вона зазначила що від самого початку не хотіла брати у цьому участь. Що її запросило "Суспільне", а чоловік вмовляв бути у складі журі від України.

Ірина пояснила, що на "Євробаченні" присутньо багато представників ЛГБТ-спільноти, артистці через це було теж важко, але вона "абстрагувалася":

"Я абстрагувалася від цього. Незважаючи на те, що ЛГБТ-спільнота для мене це… Я це не розумію, для мене це великий гріх. Але я цих людей не засуджую, тому що це їхнє життя, вони самі його руйнують. Якщо вам так подобається… ми всі будемо відповідати перед богом. Я духовна людина і я чітко знаю, що це є важкий гріх. Але кожен робить висновки. Ми всі різні. Ми не святі, всі грішать. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати, руйнуйте", - прокоментувала Федишин.

Зазначимо, що раніше Ірина Федишин потрапила у скандал через бали для Польщі на "Євробаченні". Як відомо, артистка була у складі професійного журі від України, яке у підсумку поставило нуль балів польському представнику. Українці вибухнули гнівними коментарями, мовляв, як можна було засудити так Польщу, яка активно підтримує українців у війні чим може. Після цього Федишин почала виправдовуватися, що вона не ставила Польщу на останнє місце.

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