Ирина Федишин о представителях ЛГБТ: "Вам нравится себя разрушать, разрушайте"

Украинская певица Ирина Федишин не скрывает, что не очень хорошо относится к ЛГБТ-сообществу, потому что считает это большим грехом.

Это мнение исполнительница озвучила еще раз в интервью Алине Доротюк. Комментируя разгоревшийся вокруг Федишин скандал на "Евровидении-2022", она отметила, что с самого начала не хотела участвовать в этом. Что ее пригласило "Суспільне", а муж уговаривал быть в составе жюри от Украины.

Ирина объяснила, что на "Евровидении" присутствует много представителей ЛГБТ-сообщества, артистке из-за этого было тоже тяжело, но она "абстрагировалась":

"Я абстрагировалась от этого. Несмотря на то, что ЛГБТ-сообщество для меня это… Я это не понимаю, для меня это большой грех. Но я этих людей не осуждаю, потому что это их жизнь, они сами ее разрушают. Если вам так нравится… мы все будем отвечать перед богом. Я духовный человек и я четко знаю, что это тяжелый грех. Но каждый делает выводы. Мы все разные. Мы не святые, все грешат. Пожалуйста, вам нравится себя разрушать, разрушайте", – прокомментировала Федишин.

Ранее Ирина Федишин попала в скандал из-за баллов для Польши на "Евровидении". Как известно, артистка была в составе профессионального жюри от Украины, которое в итоге поставило ноль баллов польскому представителю. Украинцы разразились гневными комментариями, мол, как можно было осудить так Польшу, которая активно поддерживает украинцев в войне чем может. После этого Федишин принялась оправдываться, что она не ставила Польшу на последнее место.

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