Украина не проигрывает эту войну, но есть риск появления новой линии фронта – представитель немецкого Бундестага

Маркус Фабер, член комитета немецкого Бундестага по обороне, убежден, что "Украина не проигрывает войну с Россией".
Несмотря на это, Фебер не исключает появления новой линии фронта.
Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.
"Это достаточно оптимистичный сценарий (победа Украины – ред.). Я надеюсь, что российское наступление на востоке можно будет остановить, после чего уже деморализованные российские силы будут еще больше деморализованы", – говорит Фебер.
Однако, по его словам, главный вопрос состоит в том, сможет ли Украина начать "действительно решительное контрнаступление" в противостоянии российским формированиям.
"Поэтому я надеюсь и очень убежден, что Украина не проиграет эту войну. Но я не уверен в выигрыше. Есть риск появления новой линии фронта (как это было после Минска-1 и Минска-2 – ред.)", — отметил член комитета немецкого Бундестага.
Напомним, в Германии признают, что их политика в отношении России в последние годы была ошибочной, а у бывшего канцлера Ангелы Меркель была неправильная точка зрения на режим Кремля.
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