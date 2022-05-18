"Першими ми не нападаємо": у Путіна прокоментували, чи готові вони використати ядерну зброю

"Першими ми не нападаємо": у Путіна прокоментували, чи готові вони використати ядерну зброю

Першою завдати ядерного удару країна-агресор Росія не може.

Про це повідомив віцепрем'єр Росії Юрій Борисов, пише російське пропагандистське видання “Інтерфакс”.

Він посилається на військову доктрину з ядерного удару, яка нібито забороняє Росії першою завдавати ядерного удару. За його словами, з Путіним завжди ходять два морські офіцери, які носять “ядерну валізку”.

“За нашою доктриною, за нашою стратегією, Збройні сили Російської Федерації застосовують лише матч-відповідь. Першими ми, за доктриною, не нападаємо. І у разі загроз, що надходять від засобів повітряно-космічної оборони та систем попередження про ракетний напад, у разі нальоту визначається факт нападу, траєкторія, місця падіння – це є критеріями для удару у відповідь”, - розповів Юрій Борисов.

Нагадаємо, що російські окупанти живуть в жаху від нічних атак партизанів і ЗСУ та вчать українську.

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