"Транснефть" обмежила доступ до щомісячних планів про обсяги експорту нафти морем - ЗМІ

"Транснефть" обмежила доступ до щомісячних планів про обсяги експорту нафти морем - ЗМІ

У червні нафтові компанії не матимуть доступу до повного плану завантаження.

Російський нафтовий монополіст "Транснефть" обмежив доступ до місячних графіків експорту сирої нафти з російських портів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За даними видання, російським експортерам нафти будуть надані лише дати завантаження власних вантажів замість стандартної практики узгодження документа, який включав повні графіки завантаження для всіх експортерів.

Такий крок є не поодиноким випадком, коли російський уряд приховує важливі статистичні дані з ринку. Так, у квітні міністерство енергетики Росії обмежило доступ до своєї статистики щодо видобутку та експорту нафти й газу.

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Графік завантаження на 1-5 червня вже був би виданий, але цього разу трейдерам повідомили, що чекати нема чого, розповіли джерела.

Зазвичай документ складається на основі запитів російських нафтових компаній і видається компанією "Транснефть".

"Транснефть" раніше не публікувала місячні плани завантаження з російських портів на загальнодоступних платформах, але надала їх широкому колу зацікавлених учасників ринку. Однак у червні навіть нафтові компанії не матимуть доступу до повного плану завантаження, повідомляють джерела.

За словами трейдерів, плани щодо завантаження мають вирішальне значення для учасників російського нафтового ринку, включаючи вантажовідправників, страховиків і покупців нафти.

Нагадаємо, Європейський Союз все ще намагається узгодити запровадження поетапного ембарго на російську нафту, яке є частиною шостого пакету санкцій проти РФ через розв’язану війну в Україні. Угоду можуть укласти до кінця травня.

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