"ЄС в заручниках в Угорщини" - МЗС Литви про нафтове ембарго

"ЄС в заручниках в Угорщини" - МЗС Литви про нафтове ембарго

Через протидію Угорщини щодо санкції на російську нафту страждає імідж усього ЄС.

Через відмову Угорщини погодитись на впровадження санкцій на енергоносії з Росії, зокрема нафти, Євросоюз фактично став заручником рішень цієї країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, повідомляє LRT.

"Завдяки цим рішенням нас запам'ятають як співтовариство, яке здатне рухатися вперед і послати дуже чіткий сигнал Росії. Або як той, хто тягне час. На жаль, зараз весь блок є заручником однієї держави-члена, що не допомагає нам знайти консенсус", - заявив міністр.

За його словами, одним з рішень може стати допомога Україні у відключенні від російської нафти і газу.

"Тому що держава-член, яка не може допомогти нам знайти консенсус, залежить від поставок з України. Так що якби поставки з України були припинені, питання санкцій також було б вирішене", - підкреслив він.

Нагадаємо, в Міненерго пояснили небажання Орбана відмовлятися від російських енергоносіїв: Угорщина має корупційний газовий контракт з РФ.

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