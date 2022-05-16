"ЕС в заложниках в Венгрии" — МИД Литвы о нефтяном эмбарго

"ЕС в заложниках в Венгрии" — МИД Литвы о нефтяном эмбарго

Из-за противодействия Венгрии по поводу санкции на российскую нефть страдает имидж всего ЕС.

Из-за отказа Венгрии согласиться на введение санкций на энергоносители из России, в частности нефти, Евросоюз фактически стал заложником решений этой страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает LRT.

"Благодаря этим решениям нас запомнят как сообщество, которое способно двигаться вперед и послать очень четкий сигнал России. Или как того, кто тянет время. К сожалению, сейчас весь блок является заложником одного государства-члена, не помогающего нам найти консенсус", – заявил министр.

По его словам, одним из решений может стать помощь Украине в отключении от российской нефти и газа.

"Потому что государство-член, которое не может помочь нам найти консенсус, зависит от поставок из Украины. Так что, если бы поставки из Украины были прекращены, вопрос санкций также был бы решен", — подчеркнул он.

Напомним, в Минэнерго объяснили нежелание Орбана отказываться от российских энергоносителей: Венгрия имеет коррупционный газовый контракт с РФ.

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