Економічна облога Росії: на чому тримається країна-агресорка та коли настане крах

Залежність - це те на чому тримаються економічні відносини путінської Росії та Європейського союзу.

Якщо глянути статистику експорту-імпорту за останні 10 років, то європейці купують у Росії більше, аніж щось їй продають, йдеться в ТСН.

В першу чергу «щось» - це енергоресурси, торгуючи якими Путін озброює свою армію вбивць і мародерів. Від дня повномасштабного вторгнення агресор отримав майже 60 мільярдів євро за нафту, газ і вугілля. На поставках вугілля Росія заробляє 4 мільярди доларів на рік, але вже з серпня в Європі буде запроваджене ембарго.

По заборону нафти з одного боку - є рішучі заяви про відмову до кінця цього року – з іншого повідомлення що Чехії, Угорщині та Словаччині можуть зробити виняток на декілька років і дозволити продовжувати фінансувати Росію. І тут ще треба розбиратися: що це відданість Путіну чи звичайний прагматизм.

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В Словаччині є лиш один нафтопереробний завод. Він належить угорському нафтогазовому концерну, який в свою чергу володіє нафтовими родовищами у трьох російських регіонах. До Будапешта нафта тече трубою «Дружба», яку зводили ще за часів холодної війни. І тут цікаво: на повну силу магістраль запрацювала після введення нафтового ембарго арабськими державами проти країн, які в 73-му підтримали Ізраїль під час «Війни Судного дня» з Єгиптом та Сирією. Обірвані поставки вмить породили паливну кризу, після чого європейські країни і підсіли на радянську нафтову голку.

Також, із шостого пакету санкцій може зникнути заборона європейцям транспортувати російську нафту до інших країн. Це зроблено в інтересах Греції. Саме завдяки Греції експорт нафти з Москви з початком повномасштабного нападу на Україну лишився на довоєнному рівні.

Німецькі журналісти встановили, що в квітні місяці грецька частка в транспортуванні російської нафти в порівннні з минулим роком зросла втричі. Із 190 танкерів, які вийшли з російських портів - 76 під грецьким прапором. А на початку травня російське судно із нафтою помітили у іспанському порті.

На чому все ще тримається економіка Росії – блог ТСН

Що зрозуміло так це із російським газом, від нього європейські країни планують відмовитися до 2030 року. Себто ще мінімум 8 років агресор може розраховувати на ці гроші.

І за цих умов вкрай цікавими є висновок робочої групи щодо санкцій проти Росії від Офісу президента, де визнають, що тут і зараз залежні від російського газу країни вентиль перекрити не зможуть.

Тому наполягають продаж російського блакитного палива має йти через українську газотранспортну систему. Наші потужності дозволяють це зробити. Більше того на весь такий експорт пропонують ввести, такий собі, український податок, що буде йти на відбудову нашої країни

Британська розвідка констатує, що обмеження фінансів і блокада військово-технічних, поставок зокрема мікросхем - вже змінюють можливості Росії. Наприклад, сьогодні в Росії вичерпується ліміт високоточних ракет. Тепер у хід йде радянське надбання, яке працює за принципом злетіло і це вже чудово. Утім, до повної економічної облоги агресора далеко. Звір лише поранений, шукає шпарини і має друзів по той бік блокадної стіни, які допомагають ті підкопи розширити.

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