Після низки провалів військ РФ та стримування українськими військами росіян, зокрема в Маріуполі та на Сході, починається новий етап.

Тепер починається нова, довготривала фаза війни.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

"Захисники Маріуполя – морська піхота, гвардійці, зокрема, з полку “Азов”, Маріупольський батальйон ТрО, прикордонники, поліцейські, розвідники, бійці Служби безпеки – виграли для нас час і зберегли багато життів. Сили оборони в зоні проведення ООС, а також у Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях стримали навалу ворога. Ізюм, Попасна, Рубіжне, Авдіївка, Мар’їнка і не тільки – це справжні міста Героїв і місця бойової слави українців. Рух Опору у Мелітополі, Херсоні та інших населених пунктах – це важливий внесок у спільну перемогу", — зазначив він.

"Ми змусили її (Росію - ред.) знизити масштаб цілей до оперативно-тактичного рівня. На цьому тлі ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав", — додав міністр.

Нагадаємо, у Міноборони попередили українців про важкий період у війні з РФ. Попри те, що Україна виграла першу фазу війни із Росією, окупанти мають ще багато ресурсів, які вони може використати вже найближчим часом.

Олексій Резніков: "Коаліція в підтримку України проти Кремля посилюється"

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