"Мы входим в длительную фазу войны" — Резников

После ряда провалов войск РФ и сдерживания украинскими войсками россиян, в частности в Мариуполе и Востоке, начинается новый этап.

Теперь начинается новая, длительная фаза войны.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

"Защитники Мариуполя – морская пехота, гвардейцы, в частности, из полка "Азов", Мариупольский батальон ТрО, пограничники, полицейские, разведчики, бойцы Службы безопасности – выиграли для нас время и сохранили много жизней. Силы обороны в зоне проведения ООС, а также в Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях сдержали нашествие врага. вклад в общую победу", — отметил он.

"Мы заставили ее (Россию – ред.) снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня. На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал", — добавил министр.

Напомним, в Минобороны предупредили украинцев о тяжелом периоде в войне с РФ. Несмотря на то, что Украина выиграла первую фазу войны с Россией, у оккупантов еще много ресурсов, которые они могут использовать уже в ближайшее время.

Алексей Резников: "Коалиция в поддержку Украины против Кремля усиливается"

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