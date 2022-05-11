В Минобороны предупредили украинцев о тяжелом периоде в войне с РФ: сколько он будет длиться

В Минобороны предупредили украинцев о тяжелом периоде в войне с РФ: сколько он будет длиться

Украину ждет тяжелый период в войне с РФ, который будет длиться несколько недель или месяцев.

Сейчас Украина ожидает большую помощь от иностранных партнеров, в частности в рамках ленд-лиза. Однако пока эта помощь поступит, период в столкновениях с Россией будет нелегким.

Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр на пресс-конференции 11 мая.

"Впереди нас ожидает сложный и длительный этап борьбы до полного очищения нашей страны и установления суверенитета в государственных границах. Потому что в России еще много ресурсов, которые она может использовать уже в ближайшее время", — высказалась она.

Маляр также утверждает, что в настоящее время деблокада Мариуполя военным путем невозможна.

"Если бы была хоть одна возможность провести деблокаду города военным путем, то руководство страны ее использовало бы. ВСУ делают все, что от них зависит, чтобы эту ситуацию исправить...Мы должны понимать, что эта тема очень чувствительна и каждое слово может быть использован врагом и навредить нашим защитникам", – сказала заместитель министра обороны.

Напомним, Маляр рассказала о быте российских оккупантов в Черниговской области.

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