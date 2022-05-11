Украина выиграла первую фазу войны с Россией, но еще будет длительный этап борьбы - Маляр

Украина выиграла первую фазу войны с Россией, но еще будет длительный этап борьбы - Маляр

ВСУ выиграли первую фазу войны с Россией, но впереди еще длительный этап борьбы до полного очищения Украины.

Несмотря на то, что Украина выиграла первую фазу войны с Россией, у оккупантов еще много ресурсов, которые они могут использовать уже в ближайшее время.

Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр на пресс-конференции 11 мая.

По ее словам, главной задачей РФ было – через несколько дней захватить Киев и взять под полный контроль все государство. Это была первая фаза войны и России не удалось ее выполнить — враг не только не достиг ни одной из поставленных целей, но и понес тяжелые потери.

"Огромное количество вражеских войск было сконцентрировано вокруг Киева и области. ВСУ нанесли абсолютный удар врагу и первая фаза была выиграна Украиной. После этого враг начал использовать другую тактику и стратегию в войне с Украиной. Впереди нас ожидает сложный и длительный этап борьбы до полного очищения нашей страны и установление суверенитета в государственных границах. Потому что у России еще много ресурсов, которые она может использовать уже в ближайшее время", — сказала Маляр.

Напомним, в Минобороны предупредили украинцев о тяжелом периоде в войне с РФ.

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