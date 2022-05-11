Україна виграла першу фазу війни з Росією, але ще буде тривалий етап боротьби - Маляр

Україна виграла першу фазу війни з Росією, але ще буде тривалий етап боротьби - Маляр

ЗСУ виграли першу фазу війни з Росією, але попереду ще тривалий етап боротьби до повного очищення України.

Попри те, що Україна виграла першу фазу війни із Росією, окупанти мають ще багато ресурсів, які вони може використати вже найближчим часом.

Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр на пресконференції 11 травня.

За її словами, головним завданням РФ було – за декілька днів захопити Київ і взяти під повний контроль всю державу. Це була перша фаза війни і Росії не вдалося її виконати - ворог не лише не досяг жодної з поставлених цілей, а й зазнав тяжких втрат.

"Величезна кількість ворожих військ була сконцентрована навколо Києва і області. ЗСУ нанесли абсолютний удар ворогу і перша фаза була виграна Україною. Після цього, ворог почав використовувати іншу тактику і стратегію у війні з Україною. Попереду нас очікує складний і тривалий етап боротьби до повного очищення нашої країни і встановлення суверенітету у державних кордонах. Бо у Росії ще багато ресурсів, які вона може використати вже найближчим часом", — сказала Маляр.

Нагадаємо, у Міноборони попередили українців про важкий період у війні з РФ.

Читайте також: