Правительство отменило 100% бронирование работников: что изменится для предприятий

Бронирование / © ТСН

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В Украине меняют систему бронирования и отменяют стопроцентную бронь даже для критических предприятий. При этом государство готовит новый механизм.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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Новые правила бронирования в Украине: что поменяет правительство

По его словам, главной задачей правительства является создание честных правил для тыла и фронта, поскольку ежемесячно количество забронированных растет на десятки тысяч, тогда как военные нуждаются в возможности вернуться домой.

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Первое изменение — статус критического предприятия больше не будет зависеть от его экономических показателей. По словам премьер-министра, оборонка, энергетика, связь, логистика и коммунальная сфера останутся критическими отраслями.

«В то же время отраслевые и региональные критерии критичности будут обновлены и будут проверяться на злоупотребления», — отметил Корецкий.

Второе новшество касается отмены 100% бронирования даже для ОПК и энергетического сектора. Сергей Корецкий пояснил, что безусловная бронь является нечестной в отношении военнослужащих и открывает путь для схем, когда компании создаются исключительно ради уклонения от призыва.

При этом предприятия смогут подавать обоснованные обращения в Координационный центр, если для бесперебойной работы им нужно большее количество работников.

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«В то же время работу тех, кто производит вооружение или держит критическую инфраструктуру, мы не ослабим», — подчеркнул он.

Минобороны усилит ответственность за уклонение от службы.

При этом до 1 декабря правительство с бизнесом разработают механизм 100% бронирования для компаний, которые добровольно и регулярно будут отправлять часть работников в армию. Такие люди будут служить определенный срок с сохранением должности и зарплаты.

«Это даст уверенность тем, кто на фронте: ротация возможна, и на их место придут другие. А тем, кто идет служить — что они идут на четко определенный срок. Конечная цель — чтобы никто никого не искал на улицах. Должна быть понятная система, где каждый знает свои права и обязанности», — подытожил Сергей Корецкий.

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Он подчеркнул, что эти решения принимаются для преодоления злоупотреблений и наведения порядка, а не для мгновенного усиления призыва. Однако Украина должна быть готова к любым вызовам, включая усиление мобилизации в России.

Бронирование от мобилизации в Украине — последние новости

Напомним, правительство Украины пересматривает правила бронирования от мобилизации, а Безуглая предлагает отменить отсрочки для медиков, ученых НАН и полиции. Что уже изменилось и к чему готовиться украинцам, выяснял ТСН. ua.

Ранее мы писали, что в Украине расширили список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Теперь такое право имеют также члены Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и работники его секретариата.

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