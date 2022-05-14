Путін воює в Україні за методичками - західні ЗМІ

Оголошена у квітні "нова ціль" Росії в Україні, тобто захоплення Донбасу, схоже, має такі ж шанси на досягнення, як і попередня мета - захопити Київ і повалити українську владу.

Ресурси Росії закінчуються, щоб продовжувати далі війну.

Про це пише Vox.

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Проаналізувавши перебіг подій в останні три тижні, видання констатує: російським військам вдалося просунутись лише на лічені кілометри, ймовірність прориву невисока й постійно знижується.

“Путін розраховував оголосити про бодай якусь перемогу 9 Травня ― однак не мав що сказати. Інша справа, чи вплине ця все більш ймовірна поразка Росії на загальний перебіг війни. Адже українські війська також виснажені”, - пише видання.

Навіть у Маріуполі, великому місті на півдні Донбасу, яке тижнями перебуває на межі занепаду, українці продовжують чинити опір.

“Росія наразі, схоже, не має можливості розгромити свого опонента величезною кількістю. Путін не підготував свою країну до повної війни, дотримуючись внутрішньої вигадки, що Росія бере участь у “спеціальній військовій операції”, а не в тотальній війні з Україною. Повна мобілізація потребувала б часу — вимагала б підготовки, оснащення та розгортання резервів, а ознак початку цієї роботи немає. Путін воює за методичками”, - зазначило видання.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що після низки провалів військ РФ та стримування українськими військами росіян, зокрема в Маріуполі та на Сході, починається новий етап.

"Ми змусили її (Росію - ред.) знизити масштаб цілей до оперативно-тактичного рівня. На цьому тлі ми входимо у нову – довготривалу – фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав", — додав міністр.

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