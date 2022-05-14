Путин воюет в Украине по методичкам — западные СМИ

Объявленная в апреле "новая цель" России в Украине, то есть захват Донбасса, похоже, имеет такие же шансы на достижение, как и предыдущая цель – захватить Киев и свергнуть украинскую власть.

Ресурсы России заканчиваются, чтобы продолжать войну.

Об этом пишет Vox.

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Проанализировав ход событий в последние три недели, издание констатирует: российским войскам удалось продвинуться только на считанные километры, вероятность прорыва невысока и снижается.

“Путин рассчитывал объявить о хоть какой-то победе 9 Мая – однако нечего было сказать. Другое дело, повлияет ли это все более вероятное поражение России на всеобщее течение войны. Ведь украинские войска тоже истощены”, — пишет издание.

Даже в Мариуполе, большом городе на юге Донбасса, который неделями находится на грани упадка, украинцы продолжают сопротивляться.

“Россия пока, похоже, не имеет возможности разгромить оппонента огромным количеством. Путин не подготовил свою страну к полной войне, соблюдая внутренний вымысел, что Россия участвует в "специальной военной операции", а не в тотальной войне с Украиной. Полная мобилизация потребовала бы времени — требовала бы подготовки, оснащения и развертывания резервов, а признаков начала этой работы нет. Путин воюет по методичкам”, — отметило издание.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после ряда провалов войск РФ и сдерживания украинскими войсками россиян, в частности в Мариуполе и на Востоке, начинается новый этап.

"Мы заставили ее (Россию – ред.) снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня. На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, наконец, не выдержал", — добавил министр.

"У Путина рак и в России готовится переворот" – руководитель украинской разведки

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