Великобритания ввела санкции против родственников Путина и Кабаевой

Великобритания ввела санкции против родственников президента России Владимира Путина и Алины Кабаевой. Нынешние санкции также отразились на финансовой сети Путина.

В официальных документах перечислено скромное имущество президента Путина, в частности, небольшая квартира в Санкт-Петербурге, две машины советских времен 1950-х годов, прицеп и небольшой гараж.

О новых санкциях объявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Официальные активы Путина скромны, его образ жизни финансируется группой семьи, друзей и элиты, отметили в британском МИДе.

“На самом деле Путин возлагается на семью, друзей детства и избранную элиту, которые выиграли от его правления и, в свою очередь, поддерживают его образ жизни. Их наградой является влияние на дела российского государства, которое выходит за рамки их формальных должностей", — говорится в сообщении МИД Великобритании.

Ранее стало известно, что состояние любовницы кремлевского диктатора втрое больше, чем у легендарного бывшего чемпиона мира по боксу в сверхтяжелом весе Майка Тайсона. Как пишет Mirror, благодаря работе Кабаевой как гимнастки, политика и медиамагната, ее состояние оценивается в 7,6 миллиона фунтов стерлингов.

Путин и Кабаева: действительно ли у них есть общие дети

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