"Берлін просто підводить Україну у військовому плані" - посол розкритикував Шольца

"Берлін просто підводить Україну у військовому плані" - посол розкритикував Шольца

Посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував виступ канцлера ФРН Олафа Шольца на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що диктатор Путін не повинен виграти в Україні війні, яка є провальною, й закликав дати зрозуміти йому, що продиктований ним мир ніхто не прийме.

Натомість у Києві сподівалися почути у промові Шольца про конкретні кроки правлячої коаліції у Німеччині для підтримки України, аби країна виграла цю війну.

Про це посол Андрій Мельник сказав в коментарі Bild.

За словами посла, особливо в промові Шольца не вистачало чіткості щодо негайного постачання важких озброєнь з Німеччини для придушення масованого наступу Росії на Донбасі.

"Вочевидь, не вистачає лідерства та сміливості. У військовому плані Берлін просто підводить Україну", - сказав Мельник.

Він також додав, що, "на жаль, не було жодних обнадійливих сигналів для українців" щодо "важливого питання кандидатського статусу для вступу до ЄС".

Нагадаємо, Шольц назвав умову, за якої з Росії можуть бути зняті санкції.

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