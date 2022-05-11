Україні доведеться ще сотню років боротися з наслідками війни – Шольц

Канцлер ФРН звернув увагу, що у Німеччині досі знаходять боєприпаси часів Другої світової.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що Україні може знадобитися близько ста років для подолання наслідків війни з Росією. Зокрема, на ліквідацію вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Welt.

"Той, хто живе в Німеччині, знає, що бомби, які впали тут під час Другої світової війни, знаходять і сьогодні. Україні доведеться ще протягом сотні років боротися з наслідками цієї війни. Такі війни мають тривалі наслідки: усі снаряди, які зараз запускаються, можуть роками залишатися у ґрунті", — сказав Шольц.

Також він додав, що російська загарбницька війна — це не лише війна проти України, "а й війна з наслідками для всього світу", маючи на увазі зростання цін на енергоносії та продукти харчування, загрозу голоду в бідних країнах.

Раніше в Німеччині заявили, що не повернуться до використання "Північного потоку-2".

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