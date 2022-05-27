Европа боится, что Украина победит Россию на поле боя: Арестович объяснил торможение политических процессов

Торможение политических процессов на Западе по отношению к Украине связано не только с работой российских эмиссаров. Но и с тем, что если Украина победит Россию на поле боя, то станет новым центром силы в Европе и изменится баланс сил на континенте.

А старая Европа привыкла заниматься торговлей и пить вкусный кофе с круассанами.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в Сети 27 мая.

"Если Украина победит РФ на поле боя, станет новым центром силы в Европе. А в союзе с Польшей, странами Балтии, при поддержке Великобритании – это изменяет баланс сил на континенте. Учитывая ослабление РФ, мягко говоря. Это новая страница истории, листать которую могут исторические лица, становиться которыми желающих мало. Отставлять кофе с круасанами, выходить из теплого кафе в бурю и заниматься новой историей – это сложное решение", – говорится в сообщении советника главы ОП.

Арестович также добавил к своему сообщению видеозапись, где заявил, что Германия и Франция крайне боятся союза Польши и Украины, как появления еще одного центра силы в Европе.

"Если учитывать евробюрократию, евроатлантическое сообщество, Францию и Германию – как континентальная политика, и вот возможный славянский союз так называемый еще и с прибалтами. У них очень этого боятся. Оно им не нужно. И вопрос, нужно ли им, чтобы Украина так уж совсем уже победила и набралась силы? Это большой вопрос. Да и что делать с миром, в котором победила Украина? К нему никто не готов", – рассказал советник главы президентского офиса.

Он также отметил психологическую усталость Европы от войны, перешедшей в затяжную фазу.

"Надо: первое – остановиться, второе – успокоиться, третье – заново переоценить обстановку, четвертое – понять, что мы хотим и принять меры. То есть это даже не на государственном, не на международном, а на историческом уровне – какой мы видим новую Европу. Они абсолютно не готовы к ответам на такие вопросы. Они могут – давайте как-то примиряться и бизнес as usual”, – сказал Арестович о европейцах.

"То что возможный "Минск-3" станет просто основанием для нового российского наступления, мы это прекрасно понимаем и на это никогда не пойдем. А для них – это, ну, еще передышка, а там какие-то решения найдем", – добавил советник председателя ОП.

Напомним, 27 мая глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что оккупация территорий не должна помешать вступлению государства в Евросоюз.

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